Liderança dos Emirados expressa condolências à Espanha após acidente entre trens no país

ABU DHABI, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao rei Felipe 6º, da Espanha, às famílias das vítimas e à população espanhola pela colisão entre dois trens na província de Toledo, no centro do país, que deixou mortos e feridos.

Mohamed bin Zayed também desejou uma rápida recuperação a todos os feridos.

O vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes de condolências ao rei Felipe 6º, às famílias das vítimas e à população espanhola.