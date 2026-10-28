Emirados reafirmam importância de reduzir tensões e buscar soluções diplomáticas na região

ABU DHABI, 28 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que o diálogo e o respeito ao direito internacional são essenciais para enfrentar as crises em curso, diante da situação na região. O posicionamento reflete o firme compromisso do país com a resolução de conflitos por meios diplomáticos e pacíficos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reiterou o apelo dos Emirados à prudência e à busca de soluções políticas para conter as tensões, evitar uma escalada, preservar a segurança e a estabilidade regional e promover o desenvolvimento e a prosperidade da população da região.

O ministério ressaltou a necessidade de intensificar os esforços diplomáticos e a coordenação com parceiros regionais e internacionais para apoiar a resolução das crises e fortalecer a paz e a estabilidade, de acordo com as aspirações da população da região por um futuro mais seguro e próspero.