Banco Central dos Emirados mantém taxa básica de juros em 3,9%

ABU DHABI, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) decidiu manter em 3,9% a taxa básica de juros aplicada ao mecanismo de depósitos de um dia (ODF).

A decisão foi tomada após o Federal Reserve (Fed) anunciar nesta quarta-feira (28) a manutenção da taxa de juros sobre os saldos de reservas (IORB).

O Banco Central dos Emirados também decidiu manter os juros cobrados sobre empréstimos de liquidez de curto prazo em 50 pontos-base acima da taxa básica, para todas as linhas permanentes de crédito da instituição.

A taxa básica, vinculada à IORB do Fed, indica a orientação geral da política monetária e estabelece um piso efetivo para os juros das operações de um dia no mercado monetário dos Emirados.