Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Turquia pelo Dia da República

ABU DHABI, 29 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pelo Dia da República do país.

O vice-presidente dos Emirados, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o também vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente turco.