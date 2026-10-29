Emirados intensificam combate ao crime organizado na COP13, em Viena

VIENA, 29 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, participaram da 13ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (COP13 da UNTOC), em Viena, na Áustria. O país participou de discussões sobre o combate a fraudes, crimes ambientais, exploração infantil e violência contra mulheres, além do uso de inteligência artificial em operações de segurança.

O ministério organizou um evento intitulado "Da cooperação à ação: como órgãos policiais, organizações internacionais e parceiros do setor privado podem contribuir para o combate à fraude organizada", que abordou formas de fortalecer as parcerias na área de segurança, acelerar a troca de informações e melhorar a coordenação em investigações transnacionais

Representantes dos Emirados também participaram de uma sessão coordenada pela Austrália, intitulada "Adaptação e expansão: a evolução do crime organizado no tráfico de pessoas para fins de fraude". O encontro examinou como criminosos exploram pessoas para operar esquemas de fraude digital em larga escala.

Na área ambiental, o Ministério do Interior organizou, em parceria com o Azerbaijão, o evento "Rota Dubai-Baku-Abu Dhabi-Viena: do compromisso global à ação contra os crimes ambientais", que destacou o trabalho da Iniciativa Internacional de Aplicação da Lei para o Clima (I2LEC, na sigla em inglês).

Autoridades dos Emirados também participaram de sessões coordenadas pelo Brasil, com o tema "Fortalecimento das ações globais contra crimes ambientais"; pelo Peru, sobre "Mineração ilegal, desmatamento e crime organizado transnacional: fortalecimento da cooperação policial internacional"; e pela Alemanha, intitulada "Crimes ambientais como desafio à segurança". Os encontros ressaltaram a necessidade de ampliar a cooperação internacional e as operações conjuntas para proteger os recursos naturais.

Na área de proteção infantil, o ministério participou de um evento organizado pelo Vietnã sobre "Exploração e abuso sexual de crianças na internet e material de abuso sexual infantil gerado por inteligência artificial". Na ocasião, apresentou a iniciativa "Inteligência Artificial para Crianças Mais Seguras".

O Ministério do Interior também copresidiu, ao lado de Chile, Holanda e Nigéria, o Grupo de Alto Nível sobre Ameaças Digitais, Crime Organizado e Violência contra Mulheres e Meninas. As discussões abordaram o fortalecimento das medidas de combate à extorsão digital e ao tráfico de pessoas com uso de tecnologia, a melhoria da assistência às vítimas e a ampliação da contribuição dos Emirados à agenda Mulheres, Paz e Segurança.

À margem da conferência, representantes do ministério se reuniram com autoridades da Colômbia, Suécia, Albânia, Austrália, Irlanda, Indonésia, Sérvia, Malásia, Alemanha e outros países. As conversas tiveram como foco ampliar o compartilhamento de informações, as investigações conjuntas, a cooperação operacional e os programas de treinamento para combater o crime organizado transnacional.