Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Equador discutem fortalecimento da cooperação e da parceria bilateral

ABU DHABI, 29 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores e da Mobilidade Humana do Equador, Roberto Pesantes.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação nas áreas de economia, comércio e investimentos, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países.

Os ministros também avaliaram questões de interesse comum relacionadas ao fortalecimento da cooperação em turismo, cultura, educação e transporte aéreo.

Abdullah bin Zayed deu as boas-vindas ao ministro e destacou os laços históricos entre os Emirados e o Equador. Afirmou também que o Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países abriu novas oportunidades de cooperação e iniciativas conjuntas em diversos setores, contribuindo para a prosperidade de ambos e de suas populações.

Durante a reunião, os dois ministros também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum.

O encontro contou com a presença de Ibrahim Al Alawi, embaixador dos Emirados no Peru e embaixador não residente no Equador.