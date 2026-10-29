Presidente dos Emirados convida líder do Chade para a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi 2027

N'DJAMENA, 29 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou um convite por escrito ao presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno, para participar da cerimônia de abertura da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, da cúpula do evento, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2027, e da homenagem aos vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade.

O presidente do Chade recebeu a mensagem durante um encontro com o embaixador dos Emirados no país, Rashed Saeed Al Shamsi.