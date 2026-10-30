Petróleo sobe; Brent chega a US$ 116,08 por barril

CAPITAIS MUNDIAIS, 30 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (30), a caminho para fechar o quarto mês consecutivo em alta.

Às 3h23 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent para dezembro subiam US$ 1,20, ou 1,04%, a US$ 116,08 por barril. O contrato para janeiro, o mais negociado, avançava US$ 1,39, a US$ 112,19 por barril.

Os contratos futuros do petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) registravam alta de US$ 1,37, ou 1,34%, a US$ 103,37 por barril.

No acumulado do mês, o Brent caminhava para fechar com valorização de quase 11%, enquanto o WTI se encaminhava para uma alta de 14%, segundo a Reuters.