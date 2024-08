Governantes dos Emirados enviam condolências ao emir do Kuwait pela morte de Salem Al Ali

Os Membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados enviaram mensagens de condolências separadas ao xeique Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir do Kuwait, pela morte do xeique Salem Al Ali Al Salem Al Mubarak Al Sabah.As mensagens foram enviadas por Dr. xeique Sultan bin Muhammad Al Qasimi de...