Presidente dos Emirados Árabes Unidos confere Medalha de Independência de Primeira Classe ao embaixador do Quênia

O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan concedeu a Medalha da Independência de Primeira Classe a Kariuki Mugwe, ex-embaixador do Quênia nos Emirados Árabes Unidos, por ocasião do fim do mandato como embaixador no país.A honraria foi conferida em agradecimento aos esforços de Mugwe durante seu manda...