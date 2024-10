Nações Unidas lançam apelo rápido de US$ 426 milhões para ajuda humanitária urgente ao Líbano

Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), anunciou que a ONU, em colaboração com seus parceiros e o governo libanês, lançou um apelo rápido de US$ 426 milhões para mobilizar recursos urgentes para os civis afetados pela e...