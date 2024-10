Conselho Executivo de Sharjah emite decisão para regulamentar empresas familiares no emirado

SHARJAH, 1º de outubro de 2024 (WAM) – O Conselho Executivo de Sharjah examinou as políticas gerais que orientam as operações do governo no emirado de Sharjah e discutiu estratégias para seu aprimoramento à luz dos avanços significativos e do desenvolvimento abrangente que ocorrem no emirado em todo...