Presidente dos EAU dá as boas-vindas aos participantes do Workshop de Desempenho Policial da ONU

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu os participantes do terceiro Workshop de Desempenho Policial da ONU, que está sendo realizado pelo Ministério do Interior em Abu Dhabi. O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, acompanhou o líd...