Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Mohammed bin Rashid se encontram em Dubai

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu com o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, em Al Marmoom, em Dubai. Os dois discutiram vários tópicos relacionados ao progresso contínuo do país e formas de promover as asp...