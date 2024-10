Presidente dos Emirados Árabes Unidos inicia visita de trabalho ao Egito

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Egito para uma visita de trabalho, onde foi recebido pelo líder do país, Abdel Fattah El-Sisi, no Aeroporto Internacional do Cairo.El-Sisi deu as boas-vindas Mohamed bin Zayed, enfatizando a importância da visita para o fortalecimento das...