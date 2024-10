Presidente dos EAU e rei da Jordânia discutem relações bilaterais e desenvolvimentos regionais

O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reuniu com o rei Abdullah II bin Al Hussein, do Reino Hachemita da Jordânia. As conversas focaram nos fortes laços fraternais entre as duas nações e sua estreita colaboração em áreas que apoiam uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável, p...