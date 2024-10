Países do Brics criarão Banco de Dados Cientométrico Unificado

A 12ª Reunião Ministerial de Ciência, Tecnologia e Inovação do BRICS foi realizada em Moscou, como parte da presidência da Rússia do grupo, de acordo com a TV BRICS.Valery Falkov, ministro da Ciência e Ensino Superior da Federação Russa, afirmou que a tecnologia é uma das áreas mais dinâmicas e int...