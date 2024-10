Egito reitera rejeição à incursão terrestre de Israel no Líbano

O Ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, reafirmou a firme rejeição do Egito a quaisquer violações da soberania do Líbano, destacando a seriedade da incursão terrestre de Israel no sul do Líbano.Abdelatty fez essas observações durante um telefonema na segunda-feira (07/10) com o secr...