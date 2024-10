Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com primeiro-ministro da Noruega

OSLO, 7 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, reuniu-se com Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro da Noruega.O encontro discutiu as relações bilaterais e explorou maneiras de aprimorar a colaboração entre as duas nações em diversos ...