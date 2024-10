Organização Internacional de Caridade e Globalpharma enviam AED 7 milhões em medicamentos para a África

A Organização Internacional de Caridade (ICO) anunciou o envio de um carregamento de medicamentos no valor de AED 7 milhões para o Níger e o Senegal. Esta iniciativa foi viabilizada com o apoio da Globalpharma, uma subsidiária do Dubai Investment Group.Os medicamentos serão distribuídos para hospitais e...