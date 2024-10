Cidade Médica Sheikh Khalifa salva recém-nascido com rara condição cardíaca

A Cidade Médica Sheikh Khalifa (SKMC) tratou com sucesso um recém-nascido de duas semanas diagnosticado com um raro e complexo falha congênito no coração. A condição, conhecida como Drenagem Venosa Pulmonar Anômala Total (TAPVD), afeta menos de um em cada 10.000 recém-nascidos.O jovem paciente foi adm...