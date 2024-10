EAU sediará Cúpula Nacional sobre Conformidade com Crimes Financeiros

Sob o patrocínio do xeique Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Conselho de Administração do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), a Cúpula Nacional sobre Conformidade com Crimes Financeiros será realizada e...