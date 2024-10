Presidente dos EAU recebe governante de Umm Al Qaiwain

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla, membro do Conselho Supremo e Governante de Umm Al Qaiwain.Durante o encontro, que ocorreu no Qasr Al Bahr em Abu Dhabi, os líderes cumprimentaram os convidados presentes e participaram de conversas c...