COP28 revela teaser de documentário que mostra jornada ao histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos

A COP28 está lançando um novo documentário que destaca as conquistas do Consenso dos Emirados Árabes Unidos, um acordo histórico alcançado em Dubai em dezembro passado.O documentário "Eye of the Storm" leva os espectadores em uma jornada pela história por trás dessa conquista histórica, que foi acor...