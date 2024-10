Emirados Árabes Unidos e Somália discutem cooperação parlamentar

Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), discutiu com o xeique Adan Mohamed Nur Madobe, presidente da Câmara da Somália, várias questões bilaterais de interesse mútuo em uma reunião na sede do FNC em Abu Dhabi.Os dois lados analisaram o desenvolvimento das relaçõ...