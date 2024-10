Presidente dos EAU recebe mensagem escrita do emir do Kuwait

O presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait, sobre as relações fraternas entre os países.A mensagem foi recebida pelo xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da ...