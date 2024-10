Preço do petróleo do Kuwait cai para US$ 77,62 por barril

O preço do petróleo do Kuwait caiu US$ 1,50 para fechar em US$ 77,62 por barril na quarta-feira (09/10), em comparação com US$ 79,12 pb na terça-feira, informou a Corporação de Petróleo do Kuwait (KPC, na sigla em inglês) nesta quinta-feira.De acordo com a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), o preço...