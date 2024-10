Feira inaugural do livro infantil de Fujairah começa em 13 de outubro

A edição inaugural da Feira do Livro Infantil de Fujairah será realizada de 13 a 19 de outubro, sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Hamad Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah.O evento, realizado sob o tema “Crie o futuro com imaginação", é organizado pelo Comitê Superior da Feira do Livro Infan...