Sindicato dos Atores Egípcios homenageia governante de Sharjah

O Sindicato dos Atores Egípcios homenageou o xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, durante a sétima edição do "Festival dos Atores de Teatro Egípcio", em reconhecimento às suas contribuições e esforços em apoiar e promover o teatro e as artes ...