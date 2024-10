Dezenove palestinos são mortos em ataque aéreo israelense a escola em Gaza

Dezenove palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos hoje em um ataque aéreo israelense que atingiu uma escola que abrigava milhares de pessoas deslocadas em Deir Al-Balah, no centro de Gaza.De acordo com fontes médicas palestinas, o ataque aéreo atingiu a Escola Rufaida, com dezenas de feridos sen...