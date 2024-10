12º Fórum de Pensamento e Cultura Árabe é realizado em Abu Dhabi

A Aliança de Think Tanks Árabes, em colaboração com o Centro de Mídia AlAyam do Bahrein e o Centro de Estudos e Pesquisas Estratégicas dos Emirados, realizou a 12ª edição do Fórum de Pensamento e Cultura Árabe em Abu Dhabi.Realizado sob o tema "Identidade Nacional – Papéis e Desafios", o fórum contou com...