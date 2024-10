Procurador-geral dos EAU ordena investigação sobre violação de proibição de viagem por cidadão dos EAU a países em conflito

ABU DHABI, 11 de outubro de 2024 (WAM) — O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Hamad Saif Al Shamsi, ordenou uma investigação imediata sobre um cidadão dos EAU que violou a proibição de viagem do país à República do Líbano.O indivíduo viajou para lá com sua família, burlando as restriçõ...