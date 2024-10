GITEX Global 2024 está pronta para acelerar a economia mundial de IA

DUBAI, 13 de outubro de 2024 (WAM) — O GITEX Global, o maior evento de tecnologia do mundo, retorna aos Emirados Árabes Unidos esta semana com sua 44ª edição, pronta para redefinir a economia digital global e o ecossistema de IA.Realizado de 14 a 18 de outubro no Dubai World Trade Centre (DWTC), o e...