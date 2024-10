EAU e Irã fortalecem cooperação parlamentar

GENEBRA, 13 de outubro de 2024 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC), se reuniu com Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, à margem das reuniões da 149ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP) em Genebra, Suíça.Durante o encont...