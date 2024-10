Mohammed bin Rashid emite lei sobre o Comitê Supremo de Legislação em Dubai

DUBAI, 14 de outubro de 2024 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, emitiu uma lei referente ao Comitê Supremo de Legislação em Dubai. A medida descreve os objetivos e deveres do Comitê Supremo de Legislação, juntamente com as respo...