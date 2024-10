Ajman registra transações imobiliárias no valor de AED 1,95 bilhão em setembro

AJMAN, 14 de outubro de 2024 (WAM) – Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral do Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman, anunciou que o emirado registrou 1.277 transações imobiliárias em setembro, com um valor total de AED 1,95 bilhão.Al Muhairi explicou que as transações imobiliári...