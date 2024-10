Cinquenta e quatro mortos e 258 feridos em ataques aéreos israelenses no Líbano em 48 horas

BEIRUTE, 14 de outubro de 2024 (WAM) – O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que 54 pessoas morreram e outras 258 ficaram feridas em decorrência dos ataques aéreos israelenses no país nas últimas 48 horas, elevando o total de mortos desde o início da agressão para 2.309, com 10.782 feridos.A Agên...