Conselho Executivo de Sharjah analisa relatório sobre subsídio complementar para aposentados

SHARJAH, 15 de outubro de 2024 (WAM) — O Conselho Executivo de Sharjah se reuniu no Gabinete do Governante de Sharjah, sob a presidência do xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Executivo de Sharjah.O Conselho discutiu...