Campanha ‘EAU Apoiam o Líbano’ tem grande adesão; segunda coleta de doações será no domingo na Expo City Dubai

ABU DHABI, 15 de outubro de 2024 (WAM) — Dando continuidade à campanha nacional de ajuda humanitária ‘EAU Apoiam o Líbano’, o Dubai Exhibition Centre (DEC) na Expo City Dubai sediará uma segunda coleta de doações no domingo, 20 de outubro de 2024.A resposta do público à campanha, lançada sob as dire...