Exposição itinerante do Prêmio Spaces of Light percorre os Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 15 de outubro de 2024 (WAM) — O Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed (SZGMC, na sigla em inglês) continua a missão de promover valores culturais com a oitava edição do Prêmio de Fotografia Spaces of Light. Sob o tema global da Paz, a exposição itinerante do prêmio está atualmente no The...