Federação Internacional de Esgrima elogia esforços dos EAU na organização do Campeonato Mundial de Esgrima Veteranos 2024

DUBAI, 16 de outubro de 2024 (WAM) — A Federação Internacional de Esgrima elogiou os esforços da Federação de Esgrima dos Emirados Árabes Unidos no sucesso do Campeonato Mundial de Esgrima Veteranos Dubai 2024, que está sendo realizado no Complexo Esportivo Hamdan, em Dubai, com a participação de 86...