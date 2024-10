Khazna construirá primeiro data center otimizado para IA da região MENA em Ajman

DUBAI, 16 de outubro de 2024 (WAM) — Xeique Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento de Planejamento e Municipalidade de Ajman, participou do lançamento do primeiro data center otimizado para inteligência artificial (IA) dos Emirados Árabes Unidos e o maior em seu portfólio, impulsion...