Pelo menos 20 civis são mortos em ataque aéreo israelense a escola no campo de Jabalia

GAZA, 17 de outubro de 2024 (WAM) — Vinte e dois civis morreram e dezenas ficaram feridos, incluindo mulheres e crianças, após as forças de ocupação israelenses bombardearem uma escola que abrigava pessoas deslocadas no campo de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.De acordo com a Agência de Notícias ...