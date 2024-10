Quase metade dos 1,1 bilhão de pobres do mundo vive em zonas de conflito, aponta estudo da ONU

Mais de um bilhão de pessoas no mundo vivem em pobreza extrema e 40% estão em países expostos a conflitos violentos, de acordo com um estudo apoiado pela ONU publicado nesta quinta-feira (17/10).A descoberta vem na atualização mais recente do Índice de Pobreza Multidimensional (MPI, na sigla em inglê...