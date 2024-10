Egito mantém taxas de juros inalteradas

CAIRO, 17 de outubro de 2024 (WAM) — O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco Central do Egito (CBE) decidiu manter inalteradas as taxas de juros de depósito overnight, de empréstimo overnight e a taxa da principal operação do CBE em 27,25%, 28,25% e 27,75%, respectivamente.O Comitê também mant...