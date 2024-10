Emirates é eleita a 'Melhor Companhia Aérea do Mundo'

A Emirates foi eleita a “Melhor Companhia Aérea do Mundo” entre 90 operadoras globais em um estudo abrangente e metodológico realizado pelo Telegraph Travel.O ranking detalhado foi calculado com base em mais de 30 critérios, incluindo pontualidade, franquia de bagagem, rede de rotas, qualidade do aeroport...