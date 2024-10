Embaixada dos EAU realiza evento ‘Dias Culturais Emiradenses’ em Ottawa

OTTAWA, 18 de outubro de 2024 (WAM) – Em um marco significativo na divulgação da cultura dos Emirados Árabes Unidos no Canadá, a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos promoveu o evento ‘Dias Culturais Emiradenses’ de 12 a 14 de outubro.A celebração, realizada no Lansdowne Park e na área do Byward Mar...