Abu Dhabi sediará segunda campanha de arrecadação para o Líbano na ADNEC nesta terça-feira como parte da campanha 'Os EAU estão com o Líbano'

ABU DHABI, 20 de outubro de 2024 (WAM) – Abu Dhabi realizará um segundo evento para coleta de ajuda humanitária para o Líbano nesta terça-feira, 22 de outubro, no Pavilhão nº 1 do Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), das 15h às 19h.Esta ação faz parte da campanha "Os EAU estão com o L...