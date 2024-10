Presidente da Federação de Vela e Remo dos Emirados é eleito Chefe do Grupo I do Conselho da World Sailing para 2025-2028

Xeique Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Federação de Vela e Remo dos Emirados Árabes Unidos, foi eleito presidente do Grupo I do Conselho da World Sailing, órgão internacional que rege o esporte da vela. Com esta nomeação, xeique Ahmed bin Hamdan atuará como membro ativo do Conse...