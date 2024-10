Governantes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao rei do Bahrein pelo falecimento do xeique Humood bin Abdullah

Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados, enviaram mensagens de condolências separadas ao rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein, pelo falecimento do xeique Humood bin Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa.As mensagens foram enviadas pelos governantes, Dr. xeique Sultan bin Muham...